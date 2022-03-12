Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanlığı ilçe adliyeleri için çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kuruluyor
Giriş Tarihi: 12.3.2022 12:02

Adalet Bakanlığı ilçe adliyeleri için çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kuruluyor

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Adalet Bakanlığı ilçe adliyeleri için çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kuruluyor

Kapatılan 282 ilçe adliyesi ile yeni ilçe olan 22 ilçede Adalet Bakanlığı tarafından yeniden adliye kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye genelinde bulundan 282 ilçe adliyesi 2004 ile 2012 yıllarında Hakimler ve Savcılar (HSK) tarafından kapatılarak komşu ilçelerdeki adliyelerle birleştirilmesi kararı verildi.

Kararın ardından, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 282 ilçedeki adliyeler kapatıldı.

'Büyükşehir Kanunu' ile yeni ilçe olan 22 ilçe de adliye kurulamazken Adalet Bakanlığı, 282 ilçede kapatılan adliyelerin yeniden açılması ve yeni ilçe yapılan 22 ilçede adliye kurulması için çalışma başlattı.

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Adalet Bakanlığı ilçe adliyeleri için çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kuruluyor
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