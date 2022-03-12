Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda yoğun diplomatik temas

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Amaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Görüşme, 45 dakika sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.