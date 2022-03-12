Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda yoğun diplomatik temas

Başkan Erdoğan'ın, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde temasları kapsamındaki görüşmeleri Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan'ın ilk görüşmesi Caferoviç ve Dodik ile gerçekleşti. Başkan Erdoğan, ardından Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'u kabul etti.
Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Amaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Görüşme, 45 dakika sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Erdoğan son olarak Nijer Devlet Başkanı ile de bir toplantı gerçekleştirdi.