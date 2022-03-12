Demokrasiye vurulan ikinci darbenin üzerinden 51 yıl geçti

Türk
demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası
'nın üzerinden 51 yıl geçti. 12 Mart 1971'de saat 13.00'te ordu yönetiminin yayınladığı muhtıra, TRT radyolarından okundu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay
'a, Başbakan Demirel'e, TBMM'ye ve Cumhuriyet Senatosu'na yazılı gönderilen 3 maddeli muhtırada, Demirel istifa etmez ve yerine askerlerin onaylayacağı bir hükümet kurulmazsa, ordunun idareyi doğrudan üzerine alacağı bildirildi. Başbakan Süleyman Demirel
'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte Türkiye, "ara rejim" dönemine girdi. Çok sayıda işkence ve kötü muamele iddiasının ortaya atıldığı, demokrasinin kaybedildiği bu dönemde, temel hak ve özgürlükler de ağır yara aldı. Muhtıra sonrasında başlayan operasyonlarda, birçok kişi gözaltına alınıp hapse atıldı. Bu süreçte, Deniz Gezmiş
, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan
, 6 Mayıs 1972'de idam edildi. Dönemin CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim
, partisinden istifa ederek 26 Mart 1971'de başbakan oldu ve yeni hükümeti kurdu. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından 12 Eylül 1980'e kadar geçen 9 yılda, 11 hükümet değişikliği yaşandı.