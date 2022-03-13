Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Ukrayna ile Rusya dışişleri bakanlarının masaya oturmasıyla dünyanın gözünün üzerine çevrildiği Antalya
Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde de diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan önce Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç
ve Milorad Dodik
'i kabul etti. Görüşme Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Erdoğan daha sonra sırasıyla Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov
, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Amaro Sissoco Embalo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
, Nijer Cumhurbaşkan Muhammed Bazum
, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio
ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah
ile bir araya geldi. Kabullerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.