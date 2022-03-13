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Giriş Tarihi: 13.3.2022

Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor

17 lider, 80 bakan, 75 ülkeden katılımcıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda ikili görüşmeler devam etti. Başkan Erdoğan, aralarında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov’un da olduğu pek çok ismi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Ukrayna ile Rusya dışişleri bakanlarının masaya oturmasıyla dünyanın gözünün üzerine çevrildiği Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde de diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan önce Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik'i kabul etti. Görüşme Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı olarak gerçekleşti.



Erdoğan daha sonra sırasıyla Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Amaro Sissoco Embalo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Nijer Cumhurbaşkan Muhammed Bazum, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi. Kabullerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor
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