Haberler Gündem Haberleri Sözde konseyde adı geçen komutanın cezası onandı
Giriş Tarihi: 13.3.2022

Sözde konseyde adı geçen komutanın cezası onandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sözde konseyde adı geçen komutanın cezası onandı
YARGITAY 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sıkıyönetim komutanı olmayı planlayan tümgeneralin cezasını onadı. Eski Kayseri Garnizon Komutanı olan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olan İsmail Yalçın'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 14 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında İstanbul'dan Kayseri'ye gittiği sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözde konseyde adı geçen komutanın cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA