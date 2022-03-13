Sözde konseyde adı geçen komutanın cezası onandı

YARGITAY 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında sıkıyönetim komutanı olmayı planlayan tümgeneralin cezasını onadı. Eski Kayseri Garnizon Komutanı olan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 'Yurtta Sulh Konseyi
' tarafından hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olan İsmail Yalçın
'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 14 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay 3
. Ceza Dairesi tarafından onandı. Eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi
sonrasında İstanbul
'dan Kayseri'ye gittiği sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.