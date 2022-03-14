2. Zırhlı Tugay’daki 9 darbe sanığı yeniden yargılanıyor! İkinci kez müebbet hapisleri isteniyor

9 eski subayın yeniden yargılanma süreci şöyle gerçekleşti: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 27 asker hakkında dava açılmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Mart 2018'de 10 subayı "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 yüzbaşıyı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 1 yüzbaşıyı da örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, 14 sanık hakkında beraat kararı verdi. Firari kurmay yarbay İsmail Girgin'in dosyasını ayrıldı. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9 subayın darbe yapmaktan değil, darbeye yardım suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, mahkemenin kararını bozdu.



Dava dosyasında, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu Maltepe'deki General Nurettin Baransel Kışlası'nda 12-15 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe toplantısı yapıldığı, bu toplantıda alınan kararlarla darbe girişiminin harekat ve sevkiyatının gerçekleştiği belirtiliyor.

İKİNCİ KEZ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada bugün sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. Mahkeme başkanı öncelikle Cumhuriyet savcısına yeni bir talebi veya mütalaası olup olmadığını sordu. Savcı da 11 Ocak 2022'de mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar etti. Savcının o mütalaasında, darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığında kurmay binbaşı rütbesinde görev yapan Hakan Bolat, Hakan Tanrıkoloğlu, kurmay yüzbaşılar Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol ve Yüksel Koçak'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına sına çarptırılmaları talep ediliyor. Yüzbaşı Necati Soner Sutmak'a ise "anayasayı ihlal suçuna yardımdan" 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

DARBEYE KATILDILAR

Cumhuriyet savcısının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen 8 subayın, Harp Akademilerinde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zinciri dışına çıktıkları vurgulanıyor. 8 subayın görev yerleri olmayan 2. Zırhlı Tugay'a geçip, darbede görev almak için bu birlik komutanının emir ve komutası altına girdikleri, 2. Zırhlı Tugay'da görevli yüzbaşı Necati Soner Sutmak'ın ise askeri araçların kışla dışına çıkarılmasına refakat ettiği belirtiliyor.

Görevi Türk milletinin bağımsızlığını korumak olan bu askerlerin, aksine hain ve kukla bir terör örgütü olan FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ifade ediliyor. Sanıkların bilinçli ve kararlı bir şekilde katıldıkları 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışma olduğu kaydediliyor.