AK Partili Togay Çoban: 16 aracı kim neden hibe etti?

AK Partili Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Togay Çoban, belediyeye yapılan lüks araç bağışlarıyla ilgili belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibini sert dille eleştirdi. Konuyla alakalı ulaşım müdürlüğüne önerge verdiklerini ama cevap alamadıklarının altını çizen Çoban, 'Hibe ile ilgili bugün mecliste önümüze ne teklif gelmişse evet dedik. Ama bunları incelenmesini talep ettik. Konu ile alakalı yazılı bir önerge verdik. Ulaşım müdürlüğü buna cevap veremeyeceğini belirtti. Yine dilekçe ile bir talepte daha bulunduk. Hibe alınabilir, bunda bir sıkntı yok. Şartlı hibe, şartsız hibe söz konusu. Yaklaşık 16 araç hibe edilmiş. Yüksek modelli araçların hibe edilmesi bizi düşünmeye ve sorgulamaya sevk etti.

1 MİLYONLUK ARAÇLAR NEDEN HİBE EDİLİR?

Bu hibeyi verenlerin belediyemiz ile ilgili sorunları var, ne problemleri var. Durup dururken 1 milyonluk aracı neden hibe etsin. Bazı araçların marka ve modellerine bakıldığında özel yapılmış araçlar hibe edilmiş. Bunlar durup dururken olmuyordur. Neden belediyemize bu kadar bağış. Belediyemiz çok bağışa ihtiyacı olan bir belediyede değil. Geçmişte bizim dönemimizde de bağışlar oluyordu, olmuyor değildi yani. Ama CHP'li arkadaşlar önerge verdiğinde bizler rahat bir şekilde cevap veriyorduk. Bizim önergelerimize ise ya cevap verilmiyor, ya da doyurucu bilgi verilmiyor. Bu nedenle sorgulama gereği duyuyoruz.

Bazı firmaların rahatsızlığını da duyuyoruz 'Neden sorgulanıyor?' diyorlarmış. Yasal olmayan bir durum yoksa neden rahatsız oluyorlar ki. Belediyemizi demek ki çok seviyorlar. Gelen bu yüksek meblağlı araçlara bakıldığında insan ister istemez düşünüyor. Yazılı önergemize de cevap verilmediği için bize düşende bu durumu sorgulamak. Yoksa bazı firmaların belediyede sıkıntılı işleri mi var? İşleri çözülmediği için 'Gelin sorununuzu çözelim ama araç hibe edin mi deniliyor?' diyerek eleştirilerini bir biri ardına sıraladı.