Diyarbakır annelerinin sesi bu kitapla ölümsüzleşti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır
İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 923 günü geride bıraktı. 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek nöbete katılan aile sayısı 269'a ulaşırken, evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu. Annelerin 923 gündür süren destansı direnişi ise kitaplaştı. Annelerin sesi, araştırmacı gazeteci Tülay Demir Oktay
'ın 'Annemin Sesi' kitabıyla ölümsüzleşti. Turkuvaz Kitap
etiketiyle raflarda yerini alan kitabın tüm gelirleri ise Diyarbakır annelerinin hizmetinde kullanılacak.
392 sayfalık kitapta annelerin süreç boyunca yaşadıkları ve anlatımlar üzerinden örgütün çocukları dağa kaçırma yöntemleri de sıralanıryor. SABAH
'a kitabı anlatan yazar Tülay Demir Oktay, kitabını, annelerin sesini tüm dünyaya duyurmak için yazdığını belirterek, PKK terör örgütünün
gerçek yüzünü göstermeyi amaçladığını söyledi. Oktay, "Kitap aynı zamanda gençlerin, terör örgütünün gençlik merkezleri adı altında folklor, müzik gibi kültürel çalışmalarla nasıl kandırıldığını anlatıyor" dedi.
DİRENİŞ O BAKIŞLA BAŞLADI
Her şey iki yıl önce, tüm Türkiye'nin Hacire Anne olarak tanıdığı acılı bir annenin isyanıyla başladı. Elinde bir çekiçle HDP Diyarbakır İl Binası'nın camlarını tuzla buz etti, ardından, "Çocuğumu almadan buradan hiçbir yere ayrılmıyorum!" diyerek kapı önünde oturma eylemi başlattı. Evladına kavuşan anne direnişin de fitilini ateşlemiş oldu.