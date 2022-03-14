Kış şartlarında ormandaki geyikler için 98 bin 500 ton yem bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle son aylarda yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışan yaban hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Belgrad Ormanı'na gelen ekipler, geyikler ve diğer yaban hayvanları için ot, yonca, mısır, saman ve karma yem bıraktı.

OCAK AYINDAN BUGÜNE KADAR 98 BİN 500 TON YEM BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, veterinerleri, orman mühendislerinin de aralarında bulunduğu ekipleriyle sürekli sayım yapılarak zorlu kış koşullarında yaban hayvanlarını besliyor. Her yıl yabani hayvanlardan kızıl geyik ve karaca popülasyonunun sayılmasında ilginç teknoloji ve araçlar kullanılıyor. Yaban hayvanları dron, yerel, istatistiki, karelaj metoduyla da sayılıyor. Zorlu şartlar altında vatandaşların giremeyeceği engebeli arazilere yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, 2022 Ocak ayından itibaren 98 bin 500 ton yem dağıtımı gerçekleştirdi.