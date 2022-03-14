Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz’den önemli açıklamalar: Antalya Zirvesi önemli bir başarıdır

Kovid-19 salgını döneminde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkiye,'nin hem de Almnaya'nın gururu oldular. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum.

Bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye'nin birçok alanda anahtar role sahip olduğunu ispatlamamıştır. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı tutumlarının devam edeceğine inanıyorum. Özellikle eğitim-öğretyim alanında İstanbul'daki Türk-AlmanÜniversitesi bizim için çok ciddi bir sıçrama tahtasıdır. Bunu da sayın Şansölye ile özellikle görüştük. O da Türk-Alman Üniversitesi'nde bir ilahiyet fakültesi kurulmasını istedi.