Yasemin’in azmi

Konya
'da yaşayan 2 çocuk annesi Yasemin
Torgut (32), 2014'de yakalandığı lösemi hastalığını ABD
'de bulunan kök hücrenin nakledilmesiyle atlattı. Nakil öncesi ikinci kızına hamile olan ve doktorların 'doğum yapman riskli' demesine rağmen ikinci kızını dünyaya getiren Torgut şimdilerde kendisine kök hücre bunulmasını sağlayan Türk Kızılay
için gönüllü olarak çalışarak kuruma vefa borcunu ödüyor. Torgut "Ben hayata kafa tuttum. Düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Hastanenin morgu hariç her yerde yattım. Hep buradan bir geri dönüş olması ve toparlanmam lazım diye düşündüm" diyor.