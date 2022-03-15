7. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması başvuruları başladı

Lider çelik üreticisi Erdemir tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve her yıl düzenlenecek olan "Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması" için başvurular 15 Mart'ta başladı.

Başvuruların 30 Mart 2022 tarihine kadar süreceği yarışmaya katılmak için gerekli şartlara Erdemir'in resmi internet sitesi olan www.erdemir.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Bu yılki teması "Dönüşüm" olarak belirlenen yarışmaya, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Erdemir, gençlerin sanat eğitimlerine katkı sağlayarak onları üretmeye teşvik etmeyi amaçladığı "Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması" ile kendi ürettiği çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerini sanat yoluyla göstermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yılı Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak kapatan Erdemir'in yarım asırdan uzun bir süredir hayat verdiği çelik, bu yarışmayla genç yeteneklerin elinde yeniden şekillenerek sanat eserlerine dönüşüyor. Türkiye'deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler yarışmaya katılım sağlayabilecekler. Bu yıl "Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek yarışma ile genç sanatçılar, bu kavramı kendi perspektifleri üzerinden çelikle buluşturup sanata dönüştürecek. Genç yeteneklerin çelikten ürettikleri heykeller, her yıl olduğu gibi yarışmanın sonunda Tophane-i Amire Kültür Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda düzenlenecek sergilerle sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

SON KATILIM 30 MART

Yarışmaya Erdemir'in internet sitesi üzerinden 30 Mart tarihine kadar başvuran öğrenciler, 20 Mayıs tarihine kadar eserlerini belirtilen adrese göndererek yarışmaya katılım hakkı sağlayabilecekler. Erdemir'in malzeme desteğiyle beraber projelerinin üretimini gerçekleştirecek olan öğrenciler, yarışma sonuçlarını jüri değerlendirmesinin ardından Tophane-i Amire Kültür Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda gerçekleştirilecek sergi açılışında öğrenebilecek.

GENÇLERİ SANATA DAHA ÇOK TEŞVİK ETMEK İÇİN YARIŞMA HER YIL DÜZENLENECEK

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin merakla beklediği yarışmaya bugüne kadar 500'den fazla öğrenci katılım gösterdi. Geçmişte iki yılda bir gerçekleştirilen yarışmanın, öğrencilerin yoğun ilgisi üzerine 2021 yılından itibaren her yıl düzenlenmesine karar verildi. Erdemir'in hayatı şekillendiren, kolaylaştıran ve güzelleştiren çeliği, genç yeteneklerin elinde yeniden şekilleniyor. Erdemir bu yarışmayla ülkemizde heykel sanatının gelişmesinde rol oynayacak genç yetenekleri destekliyor ve sanat eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERLE BULUŞACAK

7. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL ve üçüncüsüne ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Jüri tarafından değerlendirilip seçilen diğer eserlerden 5'ine 5.000 TL değerinde Mansiyon Ödülü, 5'ine 4.000 TL değerinde Jüri Özel Ödülü 5'ine de 4.000 TL değerinde Erdemir Özel Ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak için gerekli şartlara Erdemir'in resmi internet sitesi olan www.erdemir.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.