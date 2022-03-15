Avrupa yerine Türkiye’yi istediler

Ukrayna
'daki savaştan eşi ve iki çocuğuyla kaçan Sinan Dolgan
(45), Ukraynalı komşularını da yanında Türkiye
'ye getirdi. İki aile, şimdi Çatalca
'da beraber yaşıyor. Dolgan, "Çocuklarımızı düşündük, karar verdik ve geldik. Komşularımız iyi arkadaşlarımız. Onlar da Türkiye'yi tercih etti. 'Avrupa
mı yoksa Türkiye mi? Karar verin' dedim. Türkiye'yi tercih ettiler. Onları Ukrayna'da bırakamazdık. 4 gün boyunca benim eşim ve iki kızımı evlerinde misafir etmişlerdi. Vefa borcumu ödedim" dedi. 3 yaşındaki oğulları Artyom
ve 8 yaşındaki kızları Arina
ile Türkiye'ye gelen Slonov çifti de "Sinan'a çok teşekkür ederiz. Umarız savaş biter ve Türk dostlarımızı yeniden ülkemizde ağırlarız" dedi.