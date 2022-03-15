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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Avrupa yerine Türkiye’yi istediler

Avrupa yerine Türkiye’yi istediler
Ukrayna'daki savaştan eşi ve iki çocuğuyla kaçan Sinan Dolgan (45), Ukraynalı komşularını da yanında Türkiye'ye getirdi. İki aile, şimdi Çatalca'da beraber yaşıyor. Dolgan, "Çocuklarımızı düşündük, karar verdik ve geldik. Komşularımız iyi arkadaşlarımız. Onlar da Türkiye'yi tercih etti. 'Avrupa mı yoksa Türkiye mi? Karar verin' dedim. Türkiye'yi tercih ettiler. Onları Ukrayna'da bırakamazdık. 4 gün boyunca benim eşim ve iki kızımı evlerinde misafir etmişlerdi. Vefa borcumu ödedim" dedi. 3 yaşındaki oğulları Artyom ve 8 yaşındaki kızları Arina ile Türkiye'ye gelen Slonov çifti de "Sinan'a çok teşekkür ederiz. Umarız savaş biter ve Türk dostlarımızı yeniden ülkemizde ağırlarız" dedi.
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Avrupa yerine Türkiye’yi istediler
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