Güzel havada araçlar yola çıktı, trafik kilitlendi

Karlı ve yağışlı günlerin sona ermesi ve güneşli günlerin etkisini göstermesi ile birlikte insanların araçlarıyla çıkması tekrar trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu. Karlı ve fırtınalı günlerin geride kalmasından sonra İstanbul'da ana ve ara artellerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik yoğunluk ölçümlerinde yüzde 9'lara kadar düşen trafik yoğunluğu karlı ve yağışlı günlerin sona ermesi ile birlikte tekrar yüzde 67'lere yükseldi. Akşam saatlerinde işten eve dönüşte rafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki yoğunluk akşam iş dönüşü evlerine gitmek isteyen araç sahiplerini çileden çıkardı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de sabah saatlerinde Avrupa Yakası ve akşam saatlerinde ise Anadolu yakasında yönünde trafik arttı.



Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.