Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına 5 müjde

Başkan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına hitap etti.Rabb'im tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Zihinlerini açık, kalplerini mutmain, yüreklerini pak eylesin. Bu ülkenin, hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Sizler herhangi bir uğraşın değil insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği bilginin en üst derecesi içinde görülen ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Ülkemizin dört bir yanında erdemli hekimlerimizin insanı ve insana hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutan hikâyelerine rastlamak mümkündür. Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz Feriha Öz 'den Murat Dilmener 'e, Niyazi Kurtulmuş 'tan Cemil Taşcıoğlu 'na kadar tüm hekimlerimiz bu ortak özellikleriyle ön plana çıkmışlardır.Gösterdiğimiz çabalara rağmen hâlâ çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini biliyoruz. Bir paketin hazırlığını yürütüyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacak.Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirme emeklilere de yansıyacak. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak.Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak. Sağlıkçıların döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacakMesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak. Sağlıkçılara uyguladıkları tıbbi işlemle ilgili ceza soruşturması bu kurulun iznine bağlı olacak. Kurul idari ve mali açıdan kararlarından mesul tutulmayacak Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza artacak. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edilecek.1- Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacak2- Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirme emeklilere de yansıyacak. Hemşirelerbaşta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak3- Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak. Sağlıkçılarındöner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak4- Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak. Sağlıkçılara tıbbi işlemle ilgili ceza soruşturması kurulun iznine bağlı olacak. Kurul, idari ve mali açıdan kararlarından mesul tutulmayacak5- Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen cezaartacak. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edliecekMart Tıp Bayramı Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Bilim Büyük Ödülü'ne, İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan Üstün Hizmet Ödülü'ne, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel Yılın Başhekimi Ödülü'ne, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş Yılın Hekimi Ödülü'ne layık görüldü. Sağlık çalışanlarına 'Sevgili Merhamet' adlı mektubu yazan Mert Efe Uzun'a da hediye verildi. Erdoğan, Mert Efe ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.TÜRKİYEyeni bir yükseliş sürecine girmiştir. Dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinin krizlerle kavrandığı dönemde biz üretimimizle, istihdamımızla, büyümemizle hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Ukrayna'da yaşanan trajedi, demokrasi ve altyapı yanında tüm alanlarda kendi ayakları altında duramayan ülkenin her an felaketle yüzleşebileceğini hepimize tekrar hatırlattı. Bazıları bu hakikatleri görmek istemiyorsa da ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligde yer almanın mücadelesini veriyoruz.fedakârlıklar ve sabırla yetiştirilen her bir hekimiden azami derecede istifade edilmesi gerekir. Tıpkı siyasette, iş dünyasında, diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Dünyada bizim kadar büyük potansiyeli olan, dolayısıyla her meslekten insana bizim kadar parlak gelecek vaat eden pek az ülke vardır. Önüne serilen imkânlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etme yönünde kullanan tüm hekimlerimize şahsım, milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum.