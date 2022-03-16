Müge Anlı: "Dilerim başka belediyelere örnek olur"

ANLI, TÜRKYILMAZ'I CANLI YAYINDA AĞIRLADI



Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konuğu oldu. Canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz; "Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi 43 vilayeti bağlayan bir ilçe. Gündüz nüfusumuz 100 bin, tabela 30 bin ve Türkiye'de büyük şehirler hariç üniversitesi olan tek ilçe biziz. 30 bin öğrenci arkadaşımız sabahları kampüslerine giderken böyle bir vesile olduğu için de sizlere, emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ANLI: "DİLERİM BAŞKA BELEDİYELERE ÖRNEK OLUR"



Türkyılmaz'ın sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir belediye başkanı olduğunu belirten Müge Anlı, "Aşevimiz 43 taneydi şuan 44 oldu. 44'üncüsü nereden geldi? Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz, 250 bin liraya bir mobil aşevi yaptırdı. Bizim filomuza dâhil ettirdi ve hizmete de girdi. Ben kendisini çok seviyorum. Daha önceki sosyal çalışmalarda birlikte olmuştuk. Başkanım bu konu için aylardır çalışıyor. Ben tanıyorum zaten belediye başkanımızı, kendisi sosyal sorumluluk projelerine çok önem veren bir belediye başkanı. Dilerim başka belediyelere de örnek olur." dedi.

TÜRKYILMAZ'DAN ANLI'YA KIRIKKALESPOR FORMASI

Öte yandan Başkan Türkyılmaz, Kırıkkale ve Yahşihan'ın tanıtımı amacıyla ünlü sunucu Müge Anlı'ya Kırıkkale'ye özgü hediyeler verdi. Türkyılmaz, Anlıya; Kırıkkalespor forması, Yahşihan'daki atık yağlardan geri dönüştürülerek üretilen sabunlardan, çörek otu, Yahşihanlı kadınlar tarafından üretilen kolye, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri tarafından kaleme alınan Cevval Degisi'ni ve bir de kitap hediye etti.