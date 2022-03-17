AK Parti’li Turan’dan İBB tarafından kesilen ağaçların görüntülerini paylaşmasına gelen eleştirilere yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, tüm Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik ederek başladı.

"Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışıyoruz." diyen Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yapılacağını anımsattı.

Hasan Turan, "Bu toprakların her bir metrekaresini kanlarıyla sulayarak bizlere emanet eden aziz ecdadımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Ancak onların yolunda kararlılıkla yürüdüğümüzü, onlara layık evlat olarak gece gündüz çalıştığımızı göstermek ve onların bize bırakmış olduğu şanlı bayrağımızı yola düşürmeden daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELLİ Kİ TAŞ YERİNİ BULMUŞ"

Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının "kanserli" oldukları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine yönelik dün Twitter hesabından düşüncelerini paylaştığını belirten Turan, "Belli ki taş yerini bulmuş." dedi.

Turan, dün yaptığı basın toplantısında, 2013'te Gezi Parkı'ndaki ağaçların yerinin değiştirilmesi bahane edilerek tepki gösterenlerin sükutuna dikkat çektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nerede çevre örgütleri? Neden sesleri çıkmıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu doğru düzgün bilgilendirmeden neden ağaçları gece yarısı kesiyor?' demiştim. Ancak bu sorduğum sorulara cevap vermek yerine, gerçeklere gözlerini, kulaklarını kapamış bazı çevrelerin meseleyi saptırarak bir kampanyaya dönüştürdüklerini gördüm. Birinci saptırma gerekçeleri Mobese görüntüleriyle ilgili. Twitter'da yayınlamış olduğum Mobese görüntülerini söylüyorlar. Mobese görüntülerine hemen herkes cep telefonundan girip görebilir. İkincisi, zaten Twitter'da dolaşım esnasında. Güldüm, niye güldüm? Hani derler ya 'Kendi gözündeki merteği göremeyenler, başkasının gözünde çöp arar.' 112 tane çınar ağacı gözünün içine girmiş, onu görmeyenlerin öbür tarafta Mobese görüntüsünü konuşması, işi minderin dışına çıkartarak, saptırarak, yapılan cinayeti gözden kaçırma gayreti ve çabasından ibarettir. Bu beyhude bir çabadır."