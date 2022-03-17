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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Eski başdanışmana 15 yıl hapis talebi

Eski başdanışmana 15 yıl hapis talebi
FETÖ'NÜN İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada 10.5 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Fatih Gürsul'un "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul geldi. Duruşmada gizli tanık Karadeniz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sesi ve görüntüsü bozularak dinlenildi. Gizli tanık ifadesinde, sanık Fatih Gürsul'un Cebeci stadının yakınlarındaki bir evde kendisi gibi cemaate ait bir evde kaldığını ve FETÖ'cü isimlerle bağlantısı olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın GSM hattından bağlantı sağlayarak ByLock programı kullanıp örgüt yapılanmasına dahil olduğunun anlaşıldığını, sanığın FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak örgüte ait süreklilik, yoğunluk gösteren eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Eski başdanışmana 15 yıl hapis talebi
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