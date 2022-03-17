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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Günlerce ‘çocuklarımız doysun da biz aç kalsak olur’ diye yaşadık

Günlerce ‘çocuklarımız doysun da biz aç kalsak olur’ diye yaşadık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan getirilen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden bazıları, zaman zaman işleri için geçici süreyle Ukrayna'ya gitti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye gelemeyen ve Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla tahliye edilen Ahıska Türkleri, Üzümlü ilçesindeki evlerine dönmenin ve akrabalarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Tahliye otobüsünden 4 çocuğu ile birlikte inen Medine Gaffarova "Bir hafta boyunca sığınaklardaydık, yiyecek bulmakta zorlandık. Yiyecek ve su için sıralar, kuyruklar vardı. Eşim Ukrayna vatandaşı olduğu için çıkamadı. Yemekleri 'Onlar doysun, biz aç kalsak da olur' diye çocuklara yediriyorduk. Çocuklardan kalan yemekleri de biz yiyorduk" diye konuştu. AA
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Günlerce ‘çocuklarımız doysun da biz aç kalsak olur’ diye yaşadık
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