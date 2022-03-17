İYİ Partili Aytun Çıray’ın SİHA hazımsızlığı! Selçuk Bayraktar’ı hedef gösterdi

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından Bayraktar TB2 SİHA ve İHA'nın başarıları dünya gündemindeki yerini korurken, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından başarıdan rahatsız olduğunu şaşırtıcı cümlelerle açığa vurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR'I HEDEF GÖSTERDİ

Çıray, SİHA ve İHA'ların başarısından söz etmeden reklam yapıldığını belirterek Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef gösterdi.

Çıray, Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamının yapıldığını söyledikten sonra Selçuk Bayraktar'ın da havasından geçilmediğini belirterek sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Bir "Bayraktar SİHA, İHA" reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş.. "Rakipsiz!" genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye? Bir de 23 Haziran 1973'de kurulmuş olan TUSAŞ'ın ANKA'sı var ki.. Övülmeye değer. Uçak gibi adeta.. Yani kardeşim bu devlet sizle var olmadı. Onurlu insanlar geçmişlerindeki iyi işleri över ve kendi başarılarını anlatırlar."

"TÜM DÜNYADA GÜNDEME OTURMUŞ BAYRAKTAR SİHA'LARA SAVAŞ AÇTI. FİTNECİ BOZGUNCULAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Çıray'ın Bayraktar SİHA ve İHA'ları hakkında yazdıklarından sonra sosyal medyadan tepkisini ortaya koydu.

Özalan, resmi Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi: "Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın konuştuğu Bayraktar SİHA'lara ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a saldırdı. Meral Akşener'in ve Aytun Çıray'ın, Sezgin Tanrıkulu'dan gram farkı yok. Zavallı densizler, bozuk zihniyetinize lanet olsun! Meral Akşener ve partisi, dostun düşmanın takdir ettiği, tüm dünyada gündeme oturmuş Bayraktar SİHA'lara savaş açtı. Bu kendini bilmez, Meral Akşener'in başdanışmanı! Kandil'deki teröristler sizi ayakta alkışlar bu sözlerden sonra. Fitneci bozguncular!"

"YAZIKLAR OLSUN" , "ADAM İYİ BENCE. SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A"

Çıray'ın SİHA ve İHA hazımsızlığına ve Selçuk Bayraktar'ı hedef göstermesine vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir vatandaş Çıray'a "Yazıklar olsun" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Çıray'ın Selçuk Bayraktar için söylediklerine tepki göstererek "Kendisi gayet mütevazıdır. Selçuk Bayraktar beyefendinin. Hava atsa hakkımıdır, sonuna kadar hakkıdır ama hiç bir zaman hava falan atmamıştır" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Selçuk Bayraktar için "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİL MUHALEFETLE İKTİDAR OLMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bir başka vatandaş ise sosya medya hesabından Çıray'ın yazdıklarına şöyle tepki gösterdi: "BAYRAKTAR TB 2 dünyanın en iyi, en başarılı, kendini savaş meydanlarında defalarca kanıtlamış, dünya savaş tarihini kökünden değiştirmiş tek SİHA'sıdır da ondan Aytun bey. Muhalefet bu olmamalı. Bu şekil muhalefetle iktidar olmanız mümkün değildir."

İYİ Partili Aytun Çıray'a tepkiler ise sosyal medyada gösterilmeye devam ediyor.