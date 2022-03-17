İzmir’in ulaşım zammı davalık oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek İzmir'deki otobüs, metro, vapur, İzban ve tramvaya biniş ücretlerine ocak ayında yüzde 40, mart ayında da UKOME kararı ile yüzde 38 zam yaptı. UKOME'nin üye yapısının değişmesi nedeniyle karar gene kurulda geçsin diye teamüllere aykırı olarak CHP'li 26 ilçe belediye başkanı da Soyer'in daveti üzerine genel kurulda oy kullanmak için hazır bulundu.

Geçtiğimiz günlerde oylanan önerge UKOME'de görevli devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık belediye başkanları ile belediye bürokratlarının lehte oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi. Buna göre daha önce 4 lira 70 kuruş olan tam bilet ücretinin yeni zamlarla 6 lira 50 kuruş olması öngörüldü. Zamlı tarifenin 20 mart tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu. Toplantıda ayrıca ulaşım ücretlerinin her ay üretici fiyat endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak belirlenmesi kararı alındı. UKOME tarafından zam kararı alınmasının ardından TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için dava açma kararı aldı.