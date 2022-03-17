Haberler Gündem Haberleri İzmir'in ulaşım zammı davalık oldu
Giriş Tarihi: 17.3.2022 19:35

İzmir'in ulaşım zammı davalık oldu

ERTAN GÜRCANER
İzmir’in ulaşım zammı davalık oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elektrik ve akaryakıt fiyatlarına gelen zammı gerekçe göstererek toplu ulaşım ücretlerine yaptığı son yüzde 38'lik zam yargıya taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek İzmir'deki otobüs, metro, vapur, İzban ve tramvaya biniş ücretlerine ocak ayında yüzde 40, mart ayında da UKOME kararı ile yüzde 38 zam yaptı. UKOME'nin üye yapısının değişmesi nedeniyle karar gene kurulda geçsin diye teamüllere aykırı olarak CHP'li 26 ilçe belediye başkanı da Soyer'in daveti üzerine genel kurulda oy kullanmak için hazır bulundu.

Geçtiğimiz günlerde oylanan önerge UKOME'de görevli devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık belediye başkanları ile belediye bürokratlarının lehte oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi. Buna göre daha önce 4 lira 70 kuruş olan tam bilet ücretinin yeni zamlarla 6 lira 50 kuruş olması öngörüldü. Zamlı tarifenin 20 mart tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu. Toplantıda ayrıca ulaşım ücretlerinin her ay üretici fiyat endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak belirlenmesi kararı alındı. UKOME tarafından zam kararı alınmasının ardından TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için dava açma kararı aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'in ulaşım zammı davalık oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA