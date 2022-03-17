Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 17.3.2022 17:02 Son Güncelleme: 17.3.2022 17:05

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü

Son dakika haberi: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde aktif arabuluculuk rolünü sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu bugün ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler 16.00'yı gösterirken telefonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizindeki son durum ve ateşkes konuşuldu. Başkan Erdoğan, ateşkes için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını ve arabulucu olabileceğini bir kez daha iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir araya geldi. Kuleba ve Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu, ateşkes umutlarının arttığını, Zelenskiy ile Putin'in bir araya gelebilme olasılığı olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü
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