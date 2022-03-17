SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler 16.00'yı gösterirken telefonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizindeki son durum ve ateşkes konuşuldu. Başkan Erdoğan, ateşkes için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını ve arabulucu olabileceğini bir kez daha iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir araya geldi. Kuleba ve Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu, ateşkes umutlarının arttığını, Zelenskiy ile Putin'in bir araya gelebilme olasılığı olduğunu söyledi.