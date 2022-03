Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde ülke genelinde şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende Başkan Erdoğan, Ankara 'da ikamet eden 26 şehit yakınına madalyalarını tevdi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satırbaşları: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak siz kardeşlerimin nezdinde tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki haklarını tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu topraklar bize can verip canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Şayet bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare üzerinde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi beş vakit çınlatmaya devam ediyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak hiç şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesindedir. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda ölüme yürüyen şehitlerimizin, aynı ulvi dava yolunda yaralanan gazilerimizin bu fedakârlıklarının maddi karşılığı yoktur.Ülkemiz terörün her türlüsüyle mücadelede gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Çakalların gezdiği dağlarda artık kınalı kuzular geziyor. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesindedir. Teröristler nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye 'deki, Irak 'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır.örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil 'in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat 'ta farklı Diyarbakır 'a gidince çok farklı konuşan mürailere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat biz milletimizle, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa yarınlarımız bugünümüzden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine kastedenleri hezimete uğratmaya devam edeceğiz.