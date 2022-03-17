Haberler Gündem Haberleri THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi
Giriş Tarihi: 17.3.2022 19:04 Son Güncelleme: 17.3.2022 19:28

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 18 - 19 Mart tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞLI 20 SEFER İPTAL EDİLDİ

THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

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THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi
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