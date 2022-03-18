1893’te Katar’dan İngiltere’ye kaçırılmıştı! Osmanlı Sancağı Başkan Erdoğan’a takdim edildi

SANCAK, ERDOĞAN'A VERİLDİ

Öte yandan İngiltere'deki bir müzayededen alınan, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı Birliği'ne ait olan sancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan, sancağı daha sonra Milli Savunma Bakanı Akar'a teslim etti.

SANCAĞIN TARİHİ

Osmanlı'nın Basra körfezindeki güç mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri Arap Yarımadası kıyılarıydı ve Katar da bu önemli noktalardan biri konumundaydı.

Katar'daki Osmanlı güçleri, 1500'lerin ortasından itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle, daha sonra da Vahhabi Araplar ile mücadele etti.

19'uncu yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı'nın Basra vilayetine bağlı bir sancağın kazası konumuna geldi ve Kaymakamlığını ise Osmanlı idaresinin yerel aşiretlerden seçtiği biri yapıyordu.