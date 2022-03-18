1893’te Katar’dan İngiltere’ye kaçırılmıştı! Osmanlı Sancağı Başkan Erdoğan’a takdim edildi

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İki dev ekranın kurulduğu alanda, törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve saygı atışı ardından İstiklal Marşı okundu.
SANCAK, ERDOĞAN'A VERİLDİ
Öte yandan İngiltere'deki bir müzayededen alınan, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı Birliği'ne ait olan sancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan, sancağı daha sonra Milli Savunma Bakanı Akar'a teslim etti.
SANCAĞIN TARİHİ
Osmanlı'nın Basra körfezindeki güç mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri Arap Yarımadası kıyılarıydı ve Katar da bu önemli noktalardan biri konumundaydı.
Katar'daki Osmanlı güçleri, 1500'lerin ortasından itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle, daha sonra da Vahhabi Araplar ile mücadele etti.
19'uncu yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı'nın Basra vilayetine bağlı bir sancağın kazası konumuna geldi ve Kaymakamlığını ise Osmanlı idaresinin yerel aşiretlerden seçtiği biri yapıyordu.
1893 YILINDAKİ MÜDAHALE
Osmanlı merkezi yönetimi ile bu kaymakamlık arasında zaman zaman anlaşmazlıklar da çıkıyordu.
Böyle zamanlarda müzakereler yoluyla çözülmeyen anlaşmazlıklar askeri müdahale ile gideriliyordu.
Böyle bir müdahale de 1893 yılında olmuştu.
ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ SURELERDEN AYETLER BULUNUYOR
Katar'daki Osmanlı kalesine takviye için giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik Osmanlı birliği 25 Mart 1893'te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı ve birçok şehit verdi.
O saldırı sonrası Katar'daki Osmanlı birliğine ait olduğu öğrenilen kırmızı renkli ipek sancak İngiltere'de ortaya çıktı.
150x162 cm boyutlarındaki sancağın üzerinde çeşitli surelerden ayetler bulunuyor.
Türkiye, söz konusu ipek savaş sancağı, CHRISTIE'S Londra-İngiltere Müzayede Salonu tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde "Art of the Islamic and Indian Worlds Including Oriental Rugs and Carpets" başlığı altında canlı açık artırma ile satışa sunuldu ve satın alma yoluyla temin edildi.