1893’te Katar’dan İngiltere’ye kaçırılmıştı! Osmanlı Sancağı Başkan Erdoğan’a takdim edildi

O saldırı sonrası Katar'daki Osmanlı birliğine ait olduğu öğrenilen kırmızı renkli ipek sancak İngiltere'de ortaya çıktı.

150x162 cm boyutlarındaki sancağın üzerinde çeşitli surelerden ayetler bulunuyor.

Türkiye, söz konusu ipek savaş sancağı, CHRISTIE'S Londra-İngiltere Müzayede Salonu tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde "Art of the Islamic and Indian Worlds Including Oriental Rugs and Carpets" başlığı altında canlı açık artırma ile satışa sunuldu ve satın alma yoluyla temin edildi.