Giriş Tarihi: 18.3.2022

1915 Çanakkale Köprüsü bağımsızlığımızın mührü

Türkiye için tarihi günlerden biri... 1915’te dünyaya karşı kahramanlık destanı yazdığımız topraklarda bir dünya eseri inşa ettik. Bakan Karaismailoğlu, dev projeyi anlatıyor