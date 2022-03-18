Akın İpek’in kardeşine 21 yıl 2 ay 22 gün ceza verildi! Koza İpek Holding davasında kardeş İpek’e ceza

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 20 sanıklı 'Koza İpek Holding' davasında 9 Ocak 2020'de Cafer Tekin İpek, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' ve 'Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet' suçlarından 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
Dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde gönderilmesi üzerine İpek hakkındaki 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçuyla ilgili bozma kararı verilmişti.
21 YIL 2 AY 22 GÜN CEZA
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Cafer Tekin İpek, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' suçlarından ceza aldığını, söz konusu suçu ise işlemediğini söyledi.
Sanık avukatının da savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, heyetin kararını açıkladı. Mahkeme, İpek'e farklı yıllardaki vergilendirme dönemlerine ait usulsüzlükler nedeniyle 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.