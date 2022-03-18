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Giriş Tarihi: 19.3.2022 00:16

Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında iki ayrı lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildi.


Lastik botlarının da patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından kurtarıldı.
Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen 60 göçmene yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
Kurtarılan göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı
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