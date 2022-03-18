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Giriş Tarihi: 18.3.2022

‘En hızlı’ların ilk yarışı

‘En hızlı’ların ilk yarışı
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden beraber geçerek, bir ilke imza attılar. Sofuoğlu, Kawasaki tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2'ye binerken, Toprak ise Ferrari tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90'ın direksiyonuna geçti. Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla birlik vurgusu yaptı. Kenan Sofuoğlu, "Hayallerimizin köprüsünde, yıllardır hayalini kurduğum geçişi yaptım" dedi.
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‘En hızlı’ların ilk yarışı
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