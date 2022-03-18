‘En hızlı’ların ilk yarışı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu
ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu
, 1915 Çanakkale Köprüsü
'nden beraber geçerek, bir ilke imza attılar. Sofuoğlu, Kawasaki
tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2'ye binerken, Toprak ise Ferrari
tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90'ın direksiyonuna geçti. Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla birlik vurgusu yaptı. Kenan Sofuoğlu, "Hayallerimizin köprüsünde, yıllardır hayalini kurduğum geçişi yaptım" dedi.