İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor

DİYARBAKIR
'DA çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP
İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Agit Demir, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eylemini 927'nci gününde de kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 927'nci gününde de sürüyor. Eyleme Hazro
ilçesi Dadaş köyünden katılan Agit Demir, baldızı Helin Bozanlı
'nın 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığını ifade etti. Baldızının ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve oradan dağa götürüldüğünü hatırlatan Demir, "Ona çağrım, bir an önce gelip güvenlik güçlerine teslim olsun. O gelinceye kadar da buradan gitmeyeceğim" dedi.