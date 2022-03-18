Kırıkkale’de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandı

Kırıkkale Belediyesi'nin düzenlediği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle binlerce Kırıkkaleli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen öncülüğünde ellerindeki fenerlerle, bayraklarla, mehter takımı eşliğinde, Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına döndü. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sonuçları itibariyle dünyayı değiştiren mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesini ateşleyen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anıyoruz ve idrak ediyoruz. Kırıkkale ilimiz ve Osmaniye ilimizle birlikte Türkiye'de en fazla şehide sahip olan il ve biz bununla guru duyuyoruz. Kırıkkaleliler bu programa önemli derecede ilgi gösterdiler ve muazzam katkıda bulundular. Allah hepsinden razı olsun, bütün şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bakır ise, "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın başlatmış olduğu yürüyüşe soğuk havaya rağmen yoğun bir katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.