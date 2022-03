Yeni Seçim Kanunu CHP’li vekilleri tuzluk olmaktan kurtaracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. Seçim Kanunu ile ilgili teklifimize en çok CHP'li vekillerin sevineceğini düşünüyorum. Bu partinin vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boynu bükük başka partilere altın tepside ikram edilmişti. Seçim Kanunu ile siyasi mühendislik ürünü taşınmalara ihtiyaç kalmayacak. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. İttifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve vekil çıkarttıkları sistemi değiştiriyoruz.Önümüzdeki kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda biraraya geliyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İtttifakı 'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir.DÜNYANIN en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Zaferin taçlandığı Çanakkale 'de bu eseri ortaya koymak bize nasip oldu. Hatırlayın deniz dalgalı olduğunda karşıdan karşıya geçemezdiniz ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu. Yavuz Selim Köprüsü 'nü yaptık, ona takıldılar. Ey ana muhalefet, Ordu Giresun 'da denizin üzerinde havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız. 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saatte, 45 dakikada evinde. Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmet ve eserlerimizle mührümüzü vurduk.DÖVİZkurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Yap-İşlet- Devret'le yatırım adımlarını atıyoruz. Bunlar zaman alıyor. Yüklenici firmaların kendi imkânları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedeli ödeniyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.BATI'DAne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Bazıları soruyor: 'Siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun... Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarını siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara, siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler.SAĞLIKTAtarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarını biliriz. Şimdi ise modern, gayet lüks adalet saraylarını yaparak hakim, savcı daha rahat çalışsın diye adımlar atmışız. Bunu eleştiriyorlar. Bizim MİT binamız belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük.Göç ettikleri ülkelerde meşakkatli şartlar altında hayata tutunmaya çalışan mülteciler salgınla daha fazla ötekileştirilmiş, hatta ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetlerine erişimini temin ettik. Salgının en çok vurduğu bölgelerden başlayarak aşı hibeleri yaptık. Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkartarak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikârdır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkânsızdır.3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız Turkovac'a gelen talepleri de bu süreçte imkânlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemdeki adaletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin tekrarının önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz küresel sistemdeki eşitsizliklerin bir an önce aşılmasıdır.