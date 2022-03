İstiklale âşık bir milletin kahramanlık destanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 'nin 107'nci yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında tören mangası saygı atışı yaptı ve İstiklal Marşı okundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri de törene katıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Zaferi 'nin 107'nci yıldönümünün kutlu ve mübarek olmasını temenni ediyorum. "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yâd ediyorum. İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakârlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış, istiklale âşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akşını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin ve silahın olmadığı görülmüştür.Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanıbaşımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her yerinden kabirler yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin çocukları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır.Şehitler Abidesi'ndeki törende, İngiltere'deki bir müzayededen alınan, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı Birliği'ne ait olan sancak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan, sancağı daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cemaate hitap eden Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkânlara da kavuşmuş oluyor. Orada emeği geçenlerden Rabbim razı olsun" dedi. Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.