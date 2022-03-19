Muharrem İnce’den 6 muhalefet partisinin mutabakat metnine eleştiri: Türkiye’ye çözüm olamaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldi.
"BU MUTABAKAT TÜRKİYE'YE ÇÖZÜM OLMAZ"
Türkiye'de muhalefetin çözüm üretmediğini savunan İnce, "Oturuyorlar bir metin yazacaklar, mutabakat metni. 'Atatürk demeyelim şimdi birisi kızar. Laikliğe gerek yok zaten. İstanbul Sözleşmesi demeyelim. Nükleer enerji demeyelim. Bunları es geçelim. Başka ne es geçelim? Bir düşünelim bakalım. Mülteciler dersek Davutoğlu kızar. 13 sene ekonomiyi yönetti dersek Babacan kızar. Atatürk dersek Temel Bey kızar. Kimseyi kızdırmayalım, ortaya karışık bir metin yapalım.' Bu metin, bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olamaz." şeklinde konuştu.
"'ATATÜRK' YAZMIYORSA O METNE İMZA ATMAZDIM"
İnce, daha sonra Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.
6 siyasi partinin imzaladığı mutabakata ilişkin soruya karşılık İnce, mutabakatın, partilerin tabanlarının değil genel başkanlarının görüşü olduğunu belirterek, "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." diye konuştu.
"SAVUNMA SANAYİSİ KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"
İktidar olduklarında öncelikli sektörleri belirleyeceklerini vurgulayan İnce, "Öncelikli sektörlerimiz ne? Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil... Savunma sanayisi örneğin başarılıyız bu konuda. Kim ne derse desin. Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim. Ben böyle bakarım olaya." ifadelerini kullandı.