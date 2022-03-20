Kar altında evlat nöbeti

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası
önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi 929 gündür devam ederken, eyleme 2 ailenin daha katılımıyla sayı 272 oldu. Diyarbakır'dan 10 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Veysi için gelen abla Ceylan Diri
ve 6 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Sedrettin
için gelen Hatun Daniş eyleme katıldı. Kar altında eyleme katılan abla Ceylan Diri, kardeşinin lise 2'nci sınıfı okurken kandırılıp dağa kaçırıldığını söyledi.