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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Kar altında evlat nöbeti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kar altında evlat nöbeti
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi 929 gündür devam ederken, eyleme 2 ailenin daha katılımıyla sayı 272 oldu. Diyarbakır'dan 10 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Veysi için gelen abla Ceylan Diri ve 6 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Sedrettin için gelen Hatun Daniş eyleme katıldı. Kar altında eyleme katılan abla Ceylan Diri, kardeşinin lise 2'nci sınıfı okurken kandırılıp dağa kaçırıldığını söyledi.
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Kar altında evlat nöbeti
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