Giriş Tarihi: 21.3.2022 09:45

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Türkiye; tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ciddi ihanetle karşı karşıya İHA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ciddi bir ihanetle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maruz kaldığımız bu tehdit ve tehlikelerin koçbaşlığını ne yazık ki, Atatürk’ün kurmuş olduğu ve bugün Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP ve beraberinde oluşturdukları gökkuşağı koalisyonu icra ediyor. CHP’nin artık Atatürk’ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye’nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz" dedi.