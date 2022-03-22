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Giriş Tarihi: 23.3.2022 01:22 Son Güncelleme: 23.3.2022 01:36

Başkan Erdoğan, Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarını tebrik etti

Başkan Erdoğan, Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarını tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası finali rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum."

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Başkan Erdoğan, Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarını tebrik etti
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