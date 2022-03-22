Başkan Erdoğan, Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarını tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum."
CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷 🏐— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2022