Muharrem İnce’den çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi liderine: Bunlar 6 ayda dağılır

İnce, "6 muhalefet partisi bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzaladılar. O 6 partiden birinin genel başkanı, geçen gün bir açıklama yaptı. Ergenekon-Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış yani Silivri zindanlarında insanlara işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki mantık bu. Benim vicdanım el vermez. Silivri mahkemelerinde direten bir milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. Yarbay Ali Tatar, onuruna yediremedi intihar etti. 'Onu yeniden yargılayacağım' diyenle masaya oturanlar, o kana ortak olur. Biz buna ortak olmayız, olmayacağız da. 'Niye orada yoksun?' diyenler, kimlerle beraber oturmuşlar? 'Atatürk' diyememişler, 'laiklik' diyememişler, 'tarikatlara, cemaatlere eğitimleri bırakmayacağız' diyememişler; biz öyle bir parti değiliz" diye konuştu.