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Giriş Tarihi: 22.3.2022 21:22

Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl’de Özel Hareket Şube Müdürlüğü’nde meydana gelen patlama şehit olan 2 Özel Hareket Polisi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende Şehit Necati Aygün’ün eşi Gülçimen Aygün’ün sözleri ise yürekleri dağladı.

Olay, bugün merkez Simani Mahallesi'nde bulunan Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eğitim esnasında anti tank mühimmatımın sevki sırasında meydana gelen patlamada özel hareket polisleri Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı özel hareket polisleri burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.
Şehit polisler için görev yaptıkları Özel Hareket Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, Şehit İli'nin eşir Merve İli ve ailelerin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin naaşları Türk Bayrağına sarılı bir şekilde getirilerek katafalka konuldu. Törende İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duasının ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Törende şehitlerin eşlerinin sözleri de yürekleri dağladı. Şehit Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, tabutun başına gelerek; "Nereye bıraktın gittin sen bizi aşkım. Canım güzel aşkım benim. Canımın içisin sen benim her şeyimdin aşkım" diyerek eşiyle vedalaştı. Şehit Necati Aygün'ün naaşı uçakla memleketi Aydın'a, Şehit Birol İli'nin naaşı da karayolu ile Erzurum'a gönderildi.

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Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı
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