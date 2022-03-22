Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi ile ilgili "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

AB TARİHİNDE İLK KEZ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB'nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek ''Stratejik Pusula'' belgesini kabul ederek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına ilk kez ışık yaktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları bir araya geldi. Toplantıda AB'nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek "Stratejik Pusula'' belgesi kabul edilerek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakıldı.

"AB KENDİ VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK"

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin 5 bin askerden oluşan ve gerekli durumlarda hızlı ve etkin cevap verme amacıyla kullanılabilecek askeri bir oluşum için karar aldığını belirtti. Borrell, "AB gerektiğinde kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olmalıdır'' ifadelerini kullanarak, söz konusu yapının yeni bir ordu olmadığını ve üye ülke orduları arasında verimli bir koordinasyon sağlamasının hedeflendiğini aktardı.