Son dakika: Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretçileri için tüm yasakları kaldırdı

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemlerini kaldırıyor. Suud yönetimi, hac ve umre için ülkeye girişlerde uygulanan PCR, aşı ve karantina zorunluluğunu kaldırdı.
PCR, AŞI VE KARANTİNA KALKTI
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.
VİZE İLE GİRİŞE İZİN
Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı.
DAHA ÖNCEKİ ÖNLEMLER NELERDİ?
2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi, daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.
İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.