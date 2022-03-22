Son dakika: Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretçileri için tüm yasakları kaldırdı

VİZE İLE GİRİŞE İZİN

Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı.

DAHA ÖNCEKİ ÖNLEMLER NELERDİ?

2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi, daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.

İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.