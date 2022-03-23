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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:38

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: “Bu zirve gelenek haline gelecek”

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: “Bu zirve gelenek haline gelecek”

81 il 207 üniversiteden toplam 425 üniversite öğrencisinin katılımı ile AK Parti Genel Merkezi’nde ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren ÜNİAK Gençlik Zirvesi sona erdi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, bu zirvenin gelenekselleşeceğini ve 6 ayda bir üniversite temsilcileri, okul başkanları ve ÜNİAK üyeleriyle bir araya geleceklerini belirtti. Zirvede, siyasetçilerin gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan İnan, “Bizler hem bugünü hem de yarını aydınlatacak gençleriz. Gençlere güveniyorum. Karşımda bugünün ve yarının Türkiye’sini, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmete adayanları görüyorum” dedi.

AK Gençlik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ana muhalefet tarafından gençlere virüs verilmesini engellediğini, engellemeye devam edeceğini belirten İnan, CHP'nin gençlerin partisi olmadığını söyledi. İnan, seçilme yaşını 18'e indiren AK Parti'nin, 18 ile 30 yaş arasında 1,5 milyon üyeye sahip dünyanın en güçlü gençlik hareketi olduğunu belirtti. İnan, 2023'te AK Parti'yi yeniden iktidar, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

GENÇLERİ KÜÇÜK GÖRÜYORLAR
Muhalefetin taklitçi olduğunu söyleyen İnan, "Sadece AK Gençlik'i taklit eden, üretmeyen, gençliğin muhalif olduğu argümanına sığınıp siyaset dahi üretmeyen bir ana muhalefet var karşımızda. Bu muhalefet, Batı'dan siparişle getirdikleri 'Z kuşağı' söylemleriyle, üzerlerine giydikleri iki tane tişörtle gençlerle genç olabileceklerini, gençleri tavlayabileceklerini düşünüyorlar. Yaptıkları sadece gençleri küçük görmek, gençlerin aklıyla alay etmek ve gençleri manipüle etmektir" diye konuştu.

GENÇLER SİYASETİN ÖZNESİDİR
Muhalefetin gençleri siyasetin nesnesi olarak gördüğünü aktaran İnan, sözlerini şöyle tamamladı: "Allah kimseye Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak şarkı söylemeyi nasip etmesin. Çünkü CHP tarihi boyunca gençleri milis kuvvetler olarak, fiziksel güç olarak görmüştür. Gençleri her zaman bekçi olarak, nöbetçi olarak görmüştür. Biz gençliği her zaman karar mekanizması olarak, bugünün yöneticileri olarak, siyasetin nesnesi değil öznesi olarak gören bir partiyiz. Bunu da Türkiye'ye getiren lider, gençlerin önündeki barikatları teker teker kıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

ZİRVEYE 425 ÜNİVERSİTELİ KATILDI
207 üniversiteden 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin gençlerle bir araya geldi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: “Bu zirve gelenek haline gelecek”
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