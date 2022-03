AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: “Bu zirve gelenek haline gelecek”

AK Gençlik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ana muhalefet tarafından gençlere virüs verilmesini engellediğini, engellemeye devam edeceğini belirten İnan, CHP'nin gençlerin partisi olmadığını söyledi. İnan, seçilme yaşını 18'e indiren AK Parti'nin, 18 ile 30 yaş arasında 1,5 milyon üyeye sahip dünyanın en güçlü gençlik hareketi olduğunu belirtti. İnan, 2023'te AK Parti'yi yeniden iktidar, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.



GENÇLERİ KÜÇÜK GÖRÜYORLAR

Muhalefetin taklitçi olduğunu söyleyen İnan, "Sadece AK Gençlik'i taklit eden, üretmeyen, gençliğin muhalif olduğu argümanına sığınıp siyaset dahi üretmeyen bir ana muhalefet var karşımızda. Bu muhalefet, Batı'dan siparişle getirdikleri 'Z kuşağı' söylemleriyle, üzerlerine giydikleri iki tane tişörtle gençlerle genç olabileceklerini, gençleri tavlayabileceklerini düşünüyorlar. Yaptıkları sadece gençleri küçük görmek, gençlerin aklıyla alay etmek ve gençleri manipüle etmektir" diye konuştu.



GENÇLER SİYASETİN ÖZNESİDİR

Muhalefetin gençleri siyasetin nesnesi olarak gördüğünü aktaran İnan, sözlerini şöyle tamamladı: "Allah kimseye Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak şarkı söylemeyi nasip etmesin. Çünkü CHP tarihi boyunca gençleri milis kuvvetler olarak, fiziksel güç olarak görmüştür. Gençleri her zaman bekçi olarak, nöbetçi olarak görmüştür. Biz gençliği her zaman karar mekanizması olarak, bugünün yöneticileri olarak, siyasetin nesnesi değil öznesi olarak gören bir partiyiz. Bunu da Türkiye'ye getiren lider, gençlerin önündeki barikatları teker teker kıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."



ZİRVEYE 425 ÜNİVERSİTELİ KATILDI

207 üniversiteden 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin gençlerle bir araya geldi.