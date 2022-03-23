Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı

Kemal Koranel, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Baroda 2016'da Yönetim Kurulu üyeliği, 2018'de Genel Sekreterlik, 2020'de başkan yardımcılığı görevlerini üstlendiğini, Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmesinin ardından da 8 Aralık 2021'de başkanlık görevine seçildiğini anlattı.

Ankara Barosu yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde hiçbir merkez ve kurul başkanının gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde görevden alınmadığını söyleyen Kemal Koranel, "Baromuzda görev yapan bazı meslektaşlarımız için görevden alınma yönündeki siyasi saik ile verilen bu karar, başta anayasa, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve hiçbir görüş ayırt etmeksizin üyesi olduğumuz 98 yıllık Ankara Barosu geleneklerine açıkça aykırıdır" dedi.

"BAŞKENT BAROSU ÜZERİNDE HAMİLİK YAPMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kemal Koranel, şunları kaydetti: "Yapılmak istenen; yıllardır süregelen tüm emek ve çalışmaların önünün kesilerek baronun bir kısım odaklara teslim edilmek istenmesidir.

Bizler avukatız ve 22 bini aşkın kayıtlı avukatıyla bir savunma ordusu olan Ankara Barosu yönetim kurulunda çok kıymetli görevi ifa eden bir kişi olarak; dışarıdan etki ve baskı altında kalarak bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmedim, etmeyeceğim. Buna da izin vermeyeceğim. Son olarak gelinen durum itibariyle; Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağımı, şanlı bir geçmişe sahip olan Başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum."