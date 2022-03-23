O Hakim ve Savcı gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşum tespit edilmiş ve kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke çökertilmişti.

Şebeke içinde devlet kadrolarında görev yapan amir, memur, bürokrat, yargı mensubu ve terör örgütü FETÖ'den ihraç edilen isimlerin yer aldığı belirlenirken, liderliğini ise Pınar Taşçı kod isimli Salice F.'nin yaptığı öğrenilmişti.

370 adamıyla 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin, hücre yapılanması şeklinde kurulduğu, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşum olduğu belirlenmişti. Oluşumun, "yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenirken çete içerisinde Ankara'da görev yapan Ağır Ceza Hakimi B.Ç. ile Elazığ'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.K.'nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakimin yapılanma içerisinde Dubai Masası lideri olduğu, Cumhuriyet Savcısının ise Türkiye Başdedesi olduğu öğrenilmişti.

HAKİM İSTİFA ETTİ, SAVCI AÇIĞA ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dosyada adı geçen yargıçlar hakkında soruşturma başlatmış, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturması sürerken, Ankara'da görevli Ağır Ceza Hakimi B.Ç. istifa dilekçesini sunmuştu. Elazığ'da görevli Cumhuriyet Savcısı H.K. ise HSK tarafından açığa alınmıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na istifasını sunarak istifa eden Ağır Ceza Reisi B.Ç. ile HSK tarafından açığa alınan Cumhuriyet Savcısı H.K.'nın bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan gözaltı ve arama kararı uyarınca, B.Ç'nin evindeki telefonlara el konulduğu, aramaya bir Cumhuriyet Savcısının da eşlik ettiği belirlendi.