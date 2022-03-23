Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.
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Son dakika: MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz