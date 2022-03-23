TBMM Anayasa Komisyonunda, Seçim Kanunu teklifi görüşmeleri sürüyor

TBMM Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Toplantının başında, AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklif ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Ardından teklifin Anayasa'ya aykırılık önergeleri ele alındı. MHP'li Yıldız, teklifin, seçime giren partilerin bir kısmına avantaj bir kısmına dezavantaj oluşturma gibi bir amacının olmadığını söyledi.