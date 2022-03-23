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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:46

TBMM Sağlık Komisyonunda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi benimsendi

TBMM Sağlık Komisyonunda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi benimsendi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, tali komisyon olarak ele alınan kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan komisyonda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Komisyon Başkanı Recep Akdağ,TTB'nin bir kere olsun özel hastanelerde gösteri yapmadığını, fakir fukaranın tedavi gördüğü hastanelerdeki eylemleriyle gündeme geldiğini, TTB'nin kutsal bir yer değil, meslek örgütü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

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TBMM Sağlık Komisyonunda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi benimsendi
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