TBMM Sağlık Komisyonunda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi benimsendi

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan komisyonda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Komisyon Başkanı Recep Akdağ,TTB'nin bir kere olsun özel hastanelerde gösteri yapmadığını, fakir fukaranın tedavi gördüğü hastanelerdeki eylemleriyle gündeme geldiğini, TTB'nin kutsal bir yer değil, meslek örgütü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.