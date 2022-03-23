Haberler Gündem Haberleri Van Valiliği HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 01:28 Son Güncelleme: 24.3.2022 01:33

Van Valiliği HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı

AA
Van Valiliği HDP’li Gergerlioğlu’nun iddialarını yalanladı

Van Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Valilikten yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönünde paylaşım yaptığı belirtildi.

Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının, F Tipi Cezaevi morgundan cenazeyi alarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenazenin otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı yaratmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARKADAŞINA GÖNDER
Van Valiliği HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA