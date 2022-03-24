Bakan Varank’tan hodri meydan: Muhalefet takılmış plak gibi ‘Fabrika yok’ diyor, gelsinler görsünler

Gittiğimiz her yerde Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu meseleye verdiği çok büyük önemden bahsediyoruz. Milli teknoloji hamlesi sadece savunma sanayinden, elektronikten, yazılımdan, makineden, kimyadan oluşmuyor. Gıda, tarım ve tekstil de milli teknoloji hamlesinin önemli alt başlıkları arasında yer alıyor. Sizlerin yakından bildiği gibi bugün tekstil sektörü Uşak endüstrisinde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca tekstil sektöründe sürekli artan yatırımlar Uşak'ın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Tabi bu ivmenin kaybedilmemesi için şahsen iki hususa dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yenilik. Tekstil sektöründe sıkı bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamında, işletmelerin nasıl ayakta kalacaklarını öğrenmesi gerekiyor. Bunun yolu da Ar-Ge ve tasarımdan geçiyor. Yenilikten geçiyor, teknolojiden geçiyor.

"KENDİ KOLEKSİYONLARINI ORTAYA KOYAN BİR ÜLKE"

Türkiye artık tekstilde eskiden olduğu gibi fasoncu değil. Aksine, tasarım yapan, kendi koleksiyonlarını ortaya koyan bir ülke. İşte bizim bu iddiamızı sürdürmemiz daha da yükseltmemiz gerekiyor. Tekstilde ikinci önemli konu da markalaşma. Bilhassa bu sektörde katma değerin artması için marka değerinin artması gerekiyor. Evet, bu yüzden tekstilde dünya devi olmak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyorsak yenilik ve marka konusunun getireceklerini çok iyi idrak etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyuyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için önümüze çıkan engelleri, sıkıntıları bir bir aşmak zorundayız. Pandeminin, küresel krizin, savaşın ardı ardına geldiği bu atmosferde sıkı sıkıya kenetlenmek zorundayız. Siz bakmayın felaket tellallarına. Allah'ın izniyle biz birçok badireleri atlattığımız gibi bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimizin önünü açmak, yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek için gece gündüz çalışacağız. Ve başaracağız da" şeklinde konuştu.