‘Dirençli Şehirler Ve Şehrin Dönüşümü’ temalı Kartepe Zirvesi başladı

Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü temalı Kartepe Zirvesi'nin açılışı Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın konuşmalarının yer aldığı zirvenin açılışı geniş katılımla gerçekleşti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadı.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN: "EVRENE BAKIŞIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK VE BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"



Açılış konuşmasında "Bugün dünya nüfusunun yüzde 50'si şehirlerde yaşıyor. Bütün bu insanlara su bulmak zorundasınız, gıda bulmak zorundasınız, afetlere karşı korumak zorundasınız, iklim değişikliğiyle baş etmek zorundasınız. Peki, bunları yapmak için ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Gelecekte bizi ne meseleler bekliyor diye hazırlıklı olmak lazım. Bugün burada fikir platformu oluşmuş olacak. Belki de en kıymetli olan şey bu" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, birlikte hareket etmenin önemine değinerek şunları kaydetti: "Son dönemde pandeminin yaşanması ve iklim değişikliği gibi meseleler bize apaçık birlikte hareket etmemiz gerektiğini gösterdi. Benim gördüğüm kadarıyla bir şehrin yükselişi, dünyanın medeniyetinin yükselişi için ayrılmaz birkaç unsur var. Öyle bir habitat oluşturmalıyız ki bir taraftan insanların kendilerini geliştirmesini sağlasın, diğer yandan yeniliğe teşvik edecek ekosistem yaratsın. Geleceği doğru okuyabilmek için o şehir bilim adamlarının da cazibe merkezi olsun. Bugün burada gururla bunun şehrimde başladığını söylemek istiyorum."



BAKAN MURAT KURUM: "YAKIN GELECEKTE DÜNYA NÜFUSUNUN 9.7 MİLYARA ULAŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Zirvenin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden iklim değişikliğine, salgın hastalıklardan uluslararası ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelere, küresel ticarette yaşanan kısıtlamalardan savaş ve çatışmalara kadar her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden geçildiğini, belirterek şunları kaydetti: "Bu kırılgan dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan nüfus artışına bağlı olarak şehirlerimiz büyümeye devam ediyor. Yakın gelecekte dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü şehir merkezlerinde yaşayacak. Tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Birleşmiş milletlere göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 41'e çıkacak ve orta ölçekli şehir sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor."



"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ŞEHİRLERİ HER TÜRLÜ AFETE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ"

'Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an hâlihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak' diyen Bakan Kurum, kentsel dönüşümle şehirlerin her türlü afete karşı dirençli hale getirildiğini söyledi.



"İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİRİKEN DİP ÇAMURUNUN TEMİZLİĞİNİ YAPACAĞIZ"



Önümüzdeki son 10 yılda dünyanın gidişatına yön verileceğini söyleyen Kurum, "Dünyamız ısındı. Bu son 10 yıllık süreçte tüm dünyanın beraber hareket etmesi gerekiyor. Bu savurganlığın ve sanayileşmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Bugün dünyada yaşanan afetler sonucunda çok büyük can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde afetlerin sıklığı artmaktadır. Erken uyarı sisteminin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu durum bir tercih değil zaruriyet. Sürdürülebilirliği garanti haline alacak tüm adımları ivedilikle atmak gerekiyor. Şehirlerimizi yeni dönüşüme adapte etmek zorundayız. Yeşil kalkınma çerçevesinde atacağımız adımları biz bu düşüncesiyle atacağız. Dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesiyiz. En az kirleten olmamıza rağmen bu konuda çok ciddi mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Kurum konuşmasında Kocaeli'ye bir müjde de verdi. Bakan Kurum, "İzmit Körfezi'nde biriken dip çamurunun temizliğini yapacağız. Böylece İzmit Körfezi ailelerimizin çevresinde gezip, nefes alacağı bir yer haline gelecek" dedi.



ESKİ ALMANYA ŞANSÖLYESİ GERHARD SCHRÖDER: "UKRAYNA HALKININ IZDIRABINA SEBEP OLAN BU SAVAŞ EN KISA ZAMANDA DURDURULMALIDIR"



Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder Kartepe Zirvesi'ndeki konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Ukrayna halkının ızdırabına sebep olan bu savaş en kısa zamanda durdurulmalıdır. İki ülkenin arasında müzakerelerin hızlı sonuç vermesi ve sonucunda ateşkes olması lazım. Bu konuda gücü yeten herkes bu çabalara dahil olmalı ve bu savaş durdurulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları çok kıymetlidir. Umuyoruz ki bu çabalar başarıya ulaşacaktır. Son zamanlarda pek çok görüşmeler gerçekleşti. Ancak Rusya'nın güvenlik endişeleri kendine bir yer bulamıyor. Batı'nın uygulamaları istikrarsız tepkilere sebep oldu. Geleceğe baktığımız zaman bunları iyi görmeliyiz. Politik, sivil bağlarımızı toptan atmamalıyız. Çünkü bütün çarpıcı gelişmelere rağmen bütün umudumuz barış ve güvenlik için kurulacak diyaloglardır. Bu bağların devam etmesi için ben de üzerime düşeni yapacağımı ifade etmek isterim."

Dünya pek çok alanda değişiklik yaşandığına değinen Gerhard Schröder, "Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım öncelikle küreselleşmeyle karşı karşıyayız. Halklar ve ülkeler arsında ciddi rekabet mevcut. Hepimiz barış ve güvenliğin tesisi için çabalıyoruz" dedi. Türkiye ve Almanya'nın özel sorumlulukları olduğunun altını çizen Schröder, Türkiye ve Almanya'nın fikir birliğinin olduğunu söyledi. Schröder, "İki ülkenin küresel barış savunuculuğu ve çerçevelere dayanan fikirler konusunda da birliği var. Küresel serbest ticaretin desteklenmesi konusunda da ülkelerimizin ortak noktaları vardır. Birçok konuda ortak çabalarımız var. Çok taraflılık küresel sorunları çözmekte elzemdir. Çevrenin korunmasında da el ele çalışıp bunu gerçekleştirmeliyiz. Tek bir küresel güç bütün bu sorunları tek başına çözmeye yetmeyecektir. Dolayısıyla bölgesel iş birliğinin özellikle komşu ülkeler tarafından önemsenmesi kalkınma ve halklarımızın barış içinde yaşaması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE'



Schröder, ''Avrupa Birliği için hangi ülkenin değeri büyük dersek bunun cevabı Türkiye olacaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye güvenilir bir NATO ittifakıdır. Bizlerle terörizmle mücadele konusunda fikir birliğindedir. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye çatışmaların alanını kesecek güce sahiptir kendi bölgesinde. Ne yazık ki Avrupa'da bunun değeri bilinmemektedir. Doğru yaklaşım çok taraflılık olacaktır. Bu zirvenizin başlığıyla ilişkili. Dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü 21. yüzyıl şehirlerinin zamanı olacak. Hepimizin bu noktada uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Günümüzde bile milyonlarca insanın temiz suya ulaşması zor. Emisyonların azaltılması ve iklim değişikliği mücadelesi için el ele çalışmalıyız" diye konuştu.



UNDP TÜRKİYE MUKİM TEMSİLCİSİ LOUISA VINTON: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"



Kartepe Zirvesi'nde konuşan, sel önleme, doğa koruma, enerji verimliliği, iklim dayanıklılığı konularında girişim liderliğiyle ön plana çıkan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Kartepe Zirvesi'nin iddialı bir zirve olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Şehirler insanların birçok sorunla baş başa kaldığı yer. Pandemide bunu gördük. Çift anlamlı olarak bunu iklim değişikliğinde de görüyoruz. Bu bağlamda şehirler sorun yaratıcı yerler olabiliyor ama şehirler çözümün de kaynağı olabiliyor. Şehirler sadece dünya nüfusunun arttığı yerler olmuyor yerel yönetimler açısından da çok önemliler. Herkesin hayatını etkileyen doğrudan kararların alındığı yerler. Biz UNDP'nin çalıştığı her yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi yerel paydaşlarla çalışmaya dikkat ediyoruz. Özellikle iklim konusunda daha iddialı ve hızlı çözüm sürecinde geç kalmak ölümü getirir. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi çözümler üretilmesi gerekiyor."